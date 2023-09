Advogados têm cerca de R$ 37 M em bens bloqueados em ação da PF

Advogados de Salvador foram alvos da "Operação Patronos", deflagrada na manhã desta quinta-feira, 14, na capital baiana pela Polícia Federal. A ação investiga a participação de advogados em negociações de decisões judiciais de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia.

Segundo a PF, nesta fase da investigação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e profissionais dos investigados, em Salvador.

Cerca de R$ 37 milhões em bens e valores dos investigados foram bloqueados por determinação do Ministro Relator, em razão das suspeitas de sua origem ilícita, bem como a suspensão do levantamento pelos investigados de cerca de R$ 7 milhões, vinculados aos processos em que foram proferidas as decisões investigadas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e Lavagem de Capitais.