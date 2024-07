14/07/2024 às 13:54 - há XX semanas | Autor: Da Redação TURISMO Aeroporto de Salvador fecha junho com recorde de passageiros Entre os meses com destaque, junho teve o melhor desempenho desde 2015

De acordo com dados do Aeroporto de Salvador, foi registrado uma elevação de mais de 150 mil passageiros transitando pelo terminal no período - Foto: Will Recarey / Salvador Bahia Airport

O Aeroporto de Salvador encerrou o primeiro semestre de 2024 com mais de 3,9 milhões de passageiros. Entre os meses com destaque, junho teve o melhor desempenho desde 2015. No período, o equipamento administrado pela VINCI Airports recebeu mais de 600 mil pessoas. Com o resultado indicando os maiores números relativos ao mesmo mês há 9 anos, a primeira semana inaugural de julho segue uma tendência, registrando aumento de 7,9% no fluxo de passageiros ao comparar com o último ano. De acordo com dados do Aeroporto de Salvador, foi registrado uma elevação de mais de 150 mil passageiros transitando pelo terminal neste período. O avanço foi obtido com o início das operações sazonais de alta temporada juntamente ao anúncio de operações internacionais e ao fortalecimento da malha aérea para Salvador. "O voo inaugural da SKY Airlane, o aumento da frequência da AirEuropa, além dos voos sazonais anunciados pela Gol e pela Azul mostram que Salvador segue como ponto estratégico de destino e conectividade no Nordeste, e um polo atrativo para o turismo nacional", disse Marcus Campos, gerente de marketing e promoção aérea do Aeroporto de Salvador.

Compartilhe essa notícia com seus amigos