Aeroporto de Salvador terá novas rotas na temporada de férias de julho | A TARDE

Visando o aumento na movimentação de passageiros durante as férias escolares de julho, o Aeroporto de Salvador anunciou a implementação de novos voos e rotas para o período.

Com destaque para a inauguração de voos diretos para São José dos Campos (SP) e a retomada das rotas diretas para Curitiba (PR), também serão ofertadas mais opções de voos para destinos como São Luís (MA), São Paulo (Congonhas) e Rio de Janeiro (Santos Dumont).

Durante os meses de junho a agosto, a companhia aérea GOL ampliará suas operações oferecendo mais voos para São José dos Campos e São Luís, além de reforçar as operações para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Azul também terá um voo extra para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aos sábados.

Turistas baianos que desejam viajar para o exterior durante as férias poderão contar com voos diretos entre Salvador e Santiago, no Chile, operados pela Sky Airline a partir de 1º de julho.

Os voos ocorrerão às sextas e segundas-feiras, com quatro frequências semanais, incluindo conexões via Montevidéu.

