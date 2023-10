Afredo'Ro: Restaurante italiano celebra 30 anos de história | A TARDE

O tradicional restaurante italiano Alfredo'Ro, localizado na rua Morro Escravo Miguel, no bairro de Ondina, em Salvador, celebrou na noite desta quinta-feira, 5, 30 anos de existência. Conhecido por sua excelência na qualidade dos pratos e no atendimento, o estabelecimento é administrado atualmente pelos irmãos Ricardo Carvalho e Mariana Dantas.

Eles disseram estar muito felizes de poder celebrar essa data principalmente após viver um momento difícil durante a pandemia provocada pela Covid-19. "Trinta anos não são fáceis. Nós viemos momentos de altos e baixos e hoje estamos no melhor momento do restaurante com quatro marcas fortes, inclusive, uma delas é o Alfredo'Ro forneria, que produz uma pizza napolitana de massa natural. A marca é exclusiva para delivery, que corresponde hoje a cerca de 20 a 30% do faturamento do restaurante", destacou Ricardo.



Ele também comentou sobre as inovações que vêm sendo feitas e até mesmo a inserção de um dia com música ao vivo. "Nós temos um cardápio novo de drinks com mais de 100 vinhos na carta. Também temos investido na apresentação do prato e colocamos a quarta-feira in concert, um momento de música ao vivo que tem feito o maior sucesso", comentou.



Os dois pontuaram também a clientela fiel do restaurante onde muitos eram crianças quando o estabelecimento começou a funcionar e hoje em dia trazem os filhos pequenos para conhecer. Ressaltaram também a presença das famílias aos domingos. Aproveitaram para agradecer aos clientes que frequentam desde o início e que já fazem fazem parte da família e também a equipe de colaboradores.

Sommelier do restaurante, Joca Maurino | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

O maitre e sommelier José Maurino, conhecido carinhosamente como Joca Maitre, afirmou que família Alfredo foi de muita coragem porque nunca desistiu do trabalho acreditando sempre no sucesso. Se disse muito feliz de poder realizar o seu trabalho, que é entender o cliente e procurar saber o que ele gosta. Ele contou que é muito gratificante trabalhar na casa e que pretende se aposentar ali. Ele ressaltou ainda que o segredo do Alfredo'Ro é manter o padrão que, muitas vezes encanta, mas não pode cair, segundo a sua avaliação.



História de clientes do Alfredo'Ro



O engenheiro químico Antônio Jorge Studart, de 69 anos, contou que frequenta o restaurante desde o princípio e que viveu grandes momentos com a família e amigos. "Nós estamos aqui desde 1993 quando estava no começo, inclusive viemos comemorar, na ocasião, o sucesso de uma cirurgia feita por minha filha que na época contava 10 anos. Nós somos assíduos porque gostamos da excelência do serviço e da qualidade dos pratos", contou Studart ao Portal A TARDE.

Criadora de conteúdo digital, Alice Prado | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

A criadora de conteúdo digital e consultora de estilo Maria Regina Vivas, conhecida popularmente por Mamah Vivas, disse que tem uma grande história com o restaurante, segundo ela, é o seu preferido de comida italiana. Mamah contou que viveu uma experiência muito feliz que foi ter conhecido o seu atual marido no Afredo'Ro, portanto tem boas memórias e lembranças do local. Ela disse estar muito contente de comemorar os 30 anos de um estabelecimento de sucesso.

Empresária Alice Prado | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

A também criadora de conteúdo e empresária, Alice Prado, contou que frequenta o restaurante desde criança porque, segundo ela, possui um paladar refinado desde muito nova. Comentou que se sente muito feliz de comemorar os 30 anos de um local aconchegante onde o padrão, nas palavras dela, é sempre impecável.