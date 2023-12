Agentes da Semob distribuem adesivos com informações sobre táxis | A TARDE

A Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae) da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) está realizando uma ação de distribuição e colocação de adesivos com informações sobre os táxis em Salvador. O adesivo está sendo colocado dentro dos veículos, no banco de trás, e conta com um QR Code que direciona o passageiro para uma lista de regras relacionadas ao funcionamento dos táxis na capital baiana. O objetivo é orientar os passageiros e dar mais credibilidade a esse tipo de transporte.

Nesta segunda-feira,18, a ação ocorreu no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. “Essa é uma iniciativa da Semob, juntamente com a Cotae, com o intuito de levar mais informações para os usuários do serviço. Por meio desta ação, é possível saber como funciona a tarifa do taxímetro, incluindo a bandeira 2; o transporte de bagagens e de animais, entre outras informações que dão mais credibilidade e confiança ao serviço”, conta o supervisor de área e tráfego da Semob, Willys Maia.

As regras de funcionamento dos táxis em Salvador estão escritas em português e inglês, visando atender também aos turistas, que chegam com frequência na cidade durante a alta estação. A distribuição está ocorrendo desde o dia 11 em pontos com grande concentração de táxis, a exemplo da Rodoviária, Aeroporto, Terminal Marítimo de São Joaquim, Terminal Turístico Náutico da Bahia, proximidades dos shopping centers e Centro Histórico.

Uma média de 350 táxis já foram adesivados na cidade e a ação está sendo intensificada para a colocação de mais mil adesivos até o final da semana. “Temos cerca de 6.960 táxis registrados e a nossa intenção é conseguir adesivar todos eles. Ao colocar o item, nós conversamos com o taxista e explicamos que a nossa intenção é valorizar o serviço de táxi na cidade. Então, eles têm nos recepcionado muito bem”, afirma.

Motorista de táxi há 30 anos no ponto do Pelourinho, Aloízio Santos, 60 anos, considera boa a iniciativa. “O usuário de táxi tem que ficar informado de tudo. É um serviço bom que a Prefeitura está fazendo, dessa maneira resolve o problema do cliente apenas com o uso do celular. O cliente passa a ter mais uma opção para tirar dúvidas”.

Para Milton Santos, 65 anos, o sentimento é o mesmo. “Tudo que estiver relacionado a esclarecimento para o cliente e para o taxista, por mim está aprovado. Se é lei, tem que ser cumprida, assim como o respeito entre os passageiros, os fiscais e as pessoas em geral. Os fiscais da Semob nos tratam muito bem e a relação entre a gente é de respeito”.

Usuária de táxi, a recepcionista Patrícia Ribeiro, 36 anos, disse ter gostado muito da ideia. “Às vezes a gente fica com dúvida e não tem muito a quem recorrer a não ser ao próprio motorista. Uma das dúvidas mais comuns, por exemplo é em relação à bandeira 2. Agora, com o adesivo, facilitou muito a nossa vida com informações confiáveis”, opinou.

Acesso

Além do QR Code, qualquer cidadão pode ter acesso às regras, acessando o site da Semob (http://.mobilidade.salvador.ba.gov.br). Na página principal há uma área de interesse com várias opções de serviços de mobilidade, é só clicar na opção “Táxi” e em seguida “Conheça a Regra dos Táxis em Salvador”, depois escolher o idioma de preferência.