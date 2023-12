Agerba reajusta valor do FerryCard em 60% | A TARDE

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) reajustou o valor do FerryCard. A resolução foi publicada nesta sexta-feira, 1ª, no Diário Oficial do Estado (DOE)

O preço do cartão passará de R$ 5,00 para R$ 8,00. O valor para solicitação do cartão atualmente é de R$40,00, sendo que R$35,00 permanece como saldo do cliente.

O Ferry Card é um cartão eletrônico recarregável utilizado por pedestres na travessia através do sistema Ferry-Boat, no trajeto entre Salvador e a Ilha de Itaparica.