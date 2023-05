Agredidos em unidade do Carrefour fazem acordo com rede

Jeremias Capistrano, que foi agredido por seguranças terceirizados de uma das unidades do Grupo Carrefour, em Salvador, celebrou um acordo extrajudicial de indenização com a empresa nesta sexta-feira, 26. De acordo com o advogado, foram 15 dias de diálogo entre a defesa e a rede. Os valores acordados não foram revelados.

"Foi um acordo difícil de ser costurado e, ao mesmo tempo satisfatório. Por conter cláusula de sigilo entre as partes, o valor não pode ser divulgado", disse, através de nota.

Na quinta-feira, Jamile, que também sofreu agressão juntamente com Jeremias, celebrou acordo extrajudicial com a multinacional. Os detalhes sobre o acordo não foram divulgados pela defesa mulher, nem pela Carrefour, porque são termos sigilosos. Segundo informações da defesa da mulher, as partes chegaram a uma solução sem a necessidade de ajuizamento do caso. As negociações duraram aproximadamente 10 dias.

O Grupo Carrefour anunciou na quarta-feira (19) que vai passar a exigir o uso de bodycams (câmeras corporais) em agentes de segurança que atuam nas áreas externas das lojas. A medida vale para todo o Brasil e, segundo o grupo, foi tomada junto à Diretoria de Equidade Racial da empresa.