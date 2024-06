Agricultor é encontrado morto preso em banco de madeira | A TARDE

Um agricultor foi morto a tiros na terça-feira, 28, na Fazenda Santo Antônio, distrito de Bravo, município de Serra Preta. A vítima tinha 57 anos e foi identificada como Luiz Oliveira Santana.

Segundo informações da polícia, ele foi encontrado em um curral, com marcas de sangue e estava com um banco de madeira preso as nádegas.

Há princípio, a suspeita é de quele havia sido vítima de um coice de animais. Contudo, após a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi identificada cinco marcas de tiros no corpo.

A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

Publicações relacionadas