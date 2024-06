Altar de 5 metros celebra Santo Antônio e emociona devotos

Rodrigo Guedes, criador do altar gigante a Santo Antonio: homenagem celebra alegria da cidade e emociona - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, tem uma tradição há 18 anos que se renova em uma celebração unindo fé e cultura. Rodrigo Guedes, renomado artesão e morador local, monta um altar gigante em louvor ao Santo Casamenteiro, abrindo as portas de sua residência para o tradicional Tríduo de Santo Antônio. Nos dias 11, 12 e 13 de junho, a casa de Rodrigo, na Rua Direita, 559, está aberta à visitação pública, das 16h às 20h, com entrada gratuita.

O altar, a grande atração da celebração, é todo feito com papel, papelão e materiais reciclados. "Há dezoito anos eu confecciono esse altar de Santo Antônio, valorizando a essência da arte manual, o trabalho, a criatividade em homenagem ao sagrado, especialmente a Santo Antônio, como eu aprendi ouvindo das minhas duas avós", explica Rodrigo. Este ano, o tema é “Santo Antônio, a Bahia te festeja com alegria”, refletido em um altar que incorpora cores vibrantes e elementos simbólicos, representando a diversidade cultural da Bahia.

A inspiração para este ano vem da necessidade de celebrar a alegria e combater preconceitos. " Aqui nesse altar, trazemos um ato contra a intolerância religiosa, contra a homofobia e feminicídio, uma vez que o cor-de-rosa integrou pela primeira vez neste ano", conta o artista.

A celebração de Santo Antônio no Centro Histórico de Salvador une a comunidade local e visitantes, declara Rodrigo Guedes: " As pessoas se sentem homenageadas, principalmente as de fora, que vêm aqui e dizem que foi do tempo da avó, choram, senhoras de idade chorando, se emocionam. Isso engrandece. É o sinal de que estamos no caminho certo, celebrando essa devoção tão bonita que nos fortalece.

Além do altar, o tríduo religioso é uma parte fundamental da celebração. As rezas acontecem nos dias 11, 12 e 13 de junho, sempre às 19h30, com uma procissão de abertura que se iniciou no dia 11

Tradição dos pães

A tradição de Santo Antônio no Centro Histórico não se limita ao altar e ao tríduo. Hoje 16 bares, restaurantes e lanchonetes da região darão a seus clientes o pãozinho de Santo Antônio, mantendo viva a tradição de distribuir pães abençoados, que remonta ao próprio santo padroeiro, conhecido por alimentar os pobres e doentes com os pães do convento onde vivia. Os locais que distribuirão os pãezinhos são: Marrom Marfim, Boteco do Viajante, Cantina da Lua, Tropicália Gelato e Caffé Poró, Panificadora Santo Antônio, Bistrô 9, Zanzibar, Varanda da Isa, Fera Restaurante, Bistrô Negreiros, Axego, Restaurante São Miguel, Casa de Farinha, Feijoada da Ju e Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café.

Rota gastronômica

Além disso, de 1 a 25 de junho, 49 restaurantes que compõe a Rota Gastronômica Sabores do Interior, oferecem pratos, sobremesas e drinks especiais inspirados nas comidas afetivas que lembram momentos ligados à família e à maior festa da Bahia, o São João. Com pratos de R$ 22,00 até no máximo R$ 89,90, os visitantes podem desfrutar de delícias como Godó, Carne de Jaca com Cuscuz, Moqueca de Carne Seca, entre outras iguarias típicas.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre