Alunas da UNIFACS denunciam falta de aulas: "caso de negligência" | A TARDE

Estudantes da UNIFACS, universidade privada de Salvador, denunciam uma série de supostas irregularidades que estariam ocorrendo no campus da unidade de ensino superior da Av. Tancredo Neves (CTN), que abriga diversos cursos. As principais queixas partem de alunos do curso de designer de moda que procuraram a reportagem do Portal A Tarde para reclamar, principalmente, sobre a falta de aula.



Camila Caldeira é estudante do 3º semestre do curso de moda, ela explica que em 2024 a turma dela teve apenas uma aula. "Antes tinha aula presencial e online. Os professores, sei lá como foi, jogou a gente só pra ter uma aula. Então, tá tudo muito bagunçado. Eles tiraram sala da gente. Não só nesse curso, outros cursos também. É muita reclamação. E a direção, a coordenadora, diz que não podem fazer nada, que é o sistema, que é isso e aquilo", desabafa a jovem que paga R$ 700,00 de mensalidade.



Outra aluna, que prefere não ser identificada, reclama do conteúdo programático disponibilizado pela instituição. "No nosso 1º semestre só tivemos aula de expressão visual e metodologia de projeto. A expressão visual foi voltada para a área de arquitetura. Não tivemos nada no primeiro semestre relacionado a moda. No segundo semestre tivemos aulas relacionadas a moda, mas, em compensação, antes de terminar o semestre, a professora se ausentou e nós ficamos praticamente sem aula prática".



Ainda de acordo com a estudante, a expectativa é que esse semestre a situação seja ainda pior. "Estamos no terceiro semestre, então só vamos ter quatro aulas no semestre inteiro. Uma aula por mês e essa aula ainda será online. E a professora já deixou bem claro, é uma aula que é interessante o aluno participar, mas participa se quiser, porque não vai ter chamada, não vai ter cobrança de presença na aula, pois ela não vai passar nenhuma atividade valorada. E mesmo assim, nós seremos avaliados, nós seremos avaliados com essas quatro aulas que nós teremos de forma online".



"Ela disse para a gente, estude os módulos que está no sistema e pronto. Então a gente vai ter que estudar os módulos e fazer as avaliações no dia programado por eles. Então, eu confesso que eu estou muito insatisfeita com esse curso. Eu esperava muito mais da UNIFACS, porque a referência que eu tive anteriormente foi que era uma faculdade top. Mas chegando lá, eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, só estou ainda fazendo para não abandonar o curso na metade, porque eu já investi e não quero perder o meu investimento, mas que está difícil continuar, está muito difícil mesmo", desabafa.



Reclamação que é compartilhada com outra aluna. Ana Falcão é estudante do curso de moda na modalidade semipresencial, que também é alvo de insatisfação. "Infelizmente eu tenho muitas reclamações sobre isso. Da parte financeira, eu só posso dizer que não é uma faculdade barata, mesmo sendo semipresencial, e que sinceramente o valor cobrado pelo curso não faz sentido pela forma como é colocado pra gente, como é disponibilizado. Quando eu tenho disciplinas presenciais, elas acontecem uma vez na semana, o que é muito pouco pra uma aula presencial. E quando as aulas são EAD, também não são legais".



Natália Araújo, que cursa moda há 1 ano e meio, também não está satisfeita. "O nosso curso é semipresencial, mas aulas práticas a gente não tem quase nunca. Nesse ano tivemos bem pouco e ainda assim fomos privados. A professora, infelizmente, ficou doente no início do semestre e ao decorrer de todo o semestre a gente não teve professor substituto, então ficamos sem aula. A gente só teve até agora duas aulas em dois sábados. Isso de longe se enquadra em um caso de negligência ao nosso aprendizado e injustiça com a mensalidade caríssima que a gente paga para estudar nesse curso".



Por meio de nota a UNIFACS negou as denúncias das alunas:



Em atenção ao jornal A Tarde, a Universidade Salvador (UNIFACS) informa que as atividades acadêmicas têm ocorrido conforme o previsto e que não procede a informação de estudantes sem aulas. Cabe ressaltar que os estudantes têm atividades tanto presenciais quanto digitais, definidas de acordo com o curso, modalidade e o período. A UNIFACS ressalta seu compromisso com a qualidade na formação dos melhores profissionais, em todos os segmentos.



Embora a faculdade negue as queixas das alunas, nas redes sociais da instituição, outros estudantes reforçam as dificuldades enfrentadas nos câmpus da UNIFACS espelhados por Salvador:

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS

| Foto: Redes Sociais UNIFACS