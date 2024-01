Alunos do CMS são aprovados para olimpíada internacional | A TARDE

Três alunos do Colégio Militar de Salvador, que estavam entre um seleto grupo de alunos de todo o Brasil que tiraram nota máxima na Olimpíada brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), participaram Copernicus Olympiad, a Olimpíada Internacional do Conhecimento.

O evento aconteceu entre os dias 07 a 13 de janeiro de 2024, em Houston-Texas-USA. O estudantes, que compões o Sistema Colégio Militar do Exército Brasileiro, foram destaques e agraciados entre os melhores da competição.

O aluno Levy Santana ganhou medalha de Bronze e as alunas Hanna Barbosa e Louise Simões, ganharam medalhas de Prata, únicos representantes de um Colégio público do Brasil entre alunos de 21 países nesse evento global que envolveu algumas das melhores mentes estudantis do mundo.