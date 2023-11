Alunos do CPM Lobato realizam exposição sobre ancestralidade | A TARDE

A cerimônia de abertura da IV Exposição de Artes Visuais do Colégio da Polícia Militar (CPM) Lobato acontece na próxima segunda-feira, 6, às 15h, no foyer da Biblioteca Central da Bahia, localizada no bairro dos Barris. A entrada é gratuita.

Nesta edição, os estudantes do CPM vão abordar os cenários da Independência da Bahia, através de uma exposição fotográfica, intitulada de “Caminhos da Resistência”. A mostra estará em exibição até o final deste mês.

A produção contempla 57 fotografias de 47 alunos do 1º e do 2º anos do Ensino Médio, orientados pelos professores de artes Paulo André e Christiane Góes. A curadoria é do designer e ex-aluno CPM Pablo Lemos.

O cabo Paulo André, professor de Artes da unidade, ressalta quão valiosa essa atividade é para o desenvolvimento dos estudantes: "a importância desse trabalho vai além da educação formal e escolar, porque trabalha com a inteligência emocional dos alunos, desenvolvendo o senso crítico e despertando a sensibilidade para formas de expressão artística", disse.