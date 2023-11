Alunos do Curso de Formação PC-BA doarão sangue no HRS | A TARDE

Os alunos aprovados no Concurso da Polícia Civil da Bahia doarão sangue, na sexta-feira, 3, no posto do Hemoba no Hospital Geral Roberto Santos, localizado na Rua Direta do Saboeiro, no bairro do Cabula, em Salvador.

“Vamos cumprir nossa missão ajudando a abastecer este importante centro de coleta de sangue. Essa ação também faz parte do lema da nossa instituição, que é proteger, servir e cuidar sempre”, explicou a Delegada-Geral Heloisa Campos de Brito.

As doações iniciarão a partir das 9h. Os alunos voluntários e aptos à campanha de doação de sangue deverão informar nome e turma do curso de formação.

Os aprovados que estão em curso de formação na Academia da Polícia Civil (Acadepol) para os cargos de delegado, escrivão e investigador