Alvo de operação da Polícia Federal é executado em paraíso da Bahia | A TARDE

A polícia investiga o assassinato de Jailton Betman Ferreira, de 31 anos, registrado na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro Alto das Pombas, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador. Jailton Betman foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 2018 suspeito de participação em uma quadrilha de trafico de drogas.



Na ocasião, ele foi alcançado durante o cumprimento da “Operação Contato”. A operação foi realizada em Juazeiro, Salvador, Petrolina e Manaus. De acordo com a PF, as drogas vinham do Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco e Minas Gerais e abasteciam a capital baiana.

A "Operação Contato" teve como alvo principal Leidjhon Fialho de Araújo, o João. Mesmo cumprindo pena por homicídio na Penitenciária Lemos de Brito, o traficante se mantinha na ativa com apoio da esposa gerente do esquema que fazia pagamentos e cobranças.



À época, 25 pessoas foram presas entre elas Jailton Betman. A polícia investiga se a morte de Betman tem relação com o histórico de crimes cometidos por ele no passado, ou se foi por alguma ação do presente. O assassinato segue sendo investigado pela delegacia de Itaparica.