Amante de marido encomendou morte de mulher em Tancredo Neves

Quatro pessoas foram presas por envolvimento na morte de Paloma Assis São Pedro, que aconteceu no dia 15 de agosto, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, após a vítima deixar os filhos na escola. Mandados de prisão foram cumpridos nos bairros do Cabula e Vila Canária.

A polícia investiga o envolvimento da amante do marido da vítima no assassinado da mulher. Ela foi presa junto com outro homem acusado de intermediar a execução do crime. Com o suspeito, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A delegada Fernanda Ásfora, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (2ªDH / Central), comentou sobre as prisões efetuadas e projetou a sequência das investigações.

“Na sexta-feira, dia 25 de agosto, nossas equipes prenderam os executores. Na continuidade das apurações chegamos hoje a mais dois cumprimentos de mandados, da possível mandante e um quarto envolvido. Com todos os interrogatórios e materiais coletados vamos chegar aos demais desdobramentos das circunstâncias do crime”, afirmou.

O crime

Testemunhas que passavam pela rua no momento do assassinato relataram que a vítima foi abordada por um homem que estava em uma moto e disparou cerca de cinco tiros contra ela. Moradores do bairro também relataram escutar disparos minutos antes do ocorrido.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local e removeu o corpo, que estava em frente a uma loja de material de construção conhecida na região.

A vítima foi levada para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.