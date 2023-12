Ambulante é agredido com socos por agente da Semop no Pelourinho | A TARDE

Um vendedor ambulante foi agredido com socos no rosto por um agente da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na tarde de quinta-feira, 14, no Pelourinho, em Salvador. O momento da agressão foi registrado por populares que estavam no Centro Histórico (veja vídeo abaixo).

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o vendedor é abordado por dois agentes da Semop. Ele tentam retirar o seu produto que estava à venda, enquanto o ambulante resiste. Em seguida, um dos agentes, que estava mais alterado, desfere dois socos no rosto do vendedor, além de segurá-lo pelo pescoço.

Por meio de nota, a Semop disse que "repudia todo ato de violência, especialmente envolvendo agentes públicos". A pasta da Prefeitura de Salvador, no entanto, classificou como "caso isolado" e as cenas divulgadas "não traduzem o dia a dia de boa convivência entre os agentes de fiscalização e os vendedores ambulantes licenciados desta capital".

Os agentes envolvidos na ação foram afastados. O vendedor agredido, não licenciado, licenciado será chamado para esclarecimento do protocolo de segurança, já que utilizava material em desconformidade e que colocava em risco a integridade física da população, em particular no período de festas de fim de ano com grande aglomeração de pessoas no Centro Histórico de Salvador.

