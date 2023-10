Ambulantes têm até esta terça para realizar credenciamento | A TARDE

Última chamada! Os vendedores ambulantes que pretendem comercializar suas mercadorias nos próximos seis grandes eventos públicos de Salvador têm até amanhã para realizar o cadastramento no novo site lançado pela prefeitura de Salvador.

Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o gestor da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinôco, explicou mais detalhes sobre a iniciativa que tem por finalidade diminuir o número de filas e garantir mais conforto aos ambulantes. Tinôco chama atenção, em especial, para o prazo limite das inscrições.



"Se ele deixar isso para o último dia, pode não dar tempo. Então, a gente precisa que as pessoas se antecipem para não ter nenhum tipo de problema no último dia. E volto a dizer: não será prorrogado. Até porque a gente já tem número suficiente de pessoas inscritas para poder ocupar todas as vagas disponíveis", pontuou o gestor.



Quem ainda não realizou o cadastro pode realizá-lo de duas formas: por meio do site www.sca.salvador. ba.gov.br ou nas Prefeituras-Bairro. O secretário também reforçou que, através do sistema, é possível gerar a taxa de pagamento conhecida como documento de Arrecadação Municipal (DAM).



“São valores diferentes, até porque são quantidades de dias diferentes. É feito, também, de acordo com a atividade porque não tem só o pessoal do isopor. E cada equipamento é um valor”, disse.



Confira quais festas fazem parte do credenciamento



As inscrições de seis festas que acontecerão na capital entre dezembro deste ano e fevereiro de 2024. São elas: Réveillon, Dia do Senhor do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Dia de Iemanjá, Fuzuê, Furdunço e Pipoco, Carnaval 2024.



Entretanto, para cada festa é necessário solicitar uma licença. O secretário explica que, cada inscrição será avaliada. ‘A pessoa pode se candidatar a participar das oito festas que estão elencadas no sistema. Mas não quer dizer que ele vai conseguir a licença para todas”, destacou Alexandre Tinôco.