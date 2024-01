Amigo de policial com câncer atualiza trâmite para retorno ao Brasil | A TARDE

A rede de apoio em prol da saúde do policial militar, César Brandão, que está internado na Suíça em virtude do diagnóstico de Leucemia Promielocítica Aguda, tem sido bastante intensa na capital baiana, encabeçada pelos colegas de farda.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, através do soldado Maggitti, dão conta de que há uma tratativa em curso com o Hospital Santa Izabel para que o militar continue o seu tratamento no Brasil utilizando o Planserv, seguro de saúde que atende aos servidores públicos da Bahia.

Segundo o amigo de Brandão, a equipe médica da unidade de saúde está empenhada para providenciar a medicação que o seu colega de corporação precisa para prosseguir com o tratamento que é o Trisenox e o Vesanoid. Ainda de acordo com policial, há uma previsão de que Brandão deixe a Suíça no dia 24 de janeiro, a depender do seu quadro clínico e das questões burocráticas com o hospital de Salvador.

O policial disse ainda que foi informado que a doença ao qual o seu amigo é portador é grave, mas que ser for tratada no tempo certo e da forma adequada, principalmente nos primeiros 30 dias [César Brandão está internado desde o dia 22 de dezembro], as chances de cura são altas.