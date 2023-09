Amigos lamentam assassinato de motorista por app em Saramandaia

O velório do motorista por aplicativo Demeval da Silva Sobrinho, de 59 anos, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4, no Bosque da Paz. Ele foi morto a tiros dentro de um carro, na noite de sábado, 2, no bairro de Saramandaia, em Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, amigos da vítima lamentaram o ocorrido e pediram justiça.

"Ele era uma pessoa muito boa, era um cidadão trabalhador, amigo, uma pessoa que estava ali pronto para toda hora. Ele não merecia. Essa violência em Salvador deveria ter um basta. Assim como foi ele, poderia ser outros trabalhadores. Eu gostaria que as autoridades investigassem melhor esse caso dele, para que outros não acontecessem. Eu tenho medo de sair, não faço mais questão de ir num barzinho, hoje em dia tenho muito medo", disse Rosângela Santos.

Jorge Santana pediu uma solução para a violência em Salvador e se emocionou ao falar sobre o amigo. "Não é possível a gente perder trabalhadores, perder amigos de uma forma tão violenta dessa. Ele estava trabalhando, não vai mais voltar para casa para ver a esposa, para ver os amigos. Até quando? Uma cidade como Salvador, que é grande, não vamos ter uma solução? Quem é que está ganhando com isso?, questionou.

Ricardo Guimarães cobrou explicações das autoridades para compreender as circunstâncias da morte do motorista.

"Era como um pai para mim, um irmão, um amigo, tudo eu precisasse dele, não tinha cara feia. Hoje não vou ter mais meu amigo, não aceito. É muito duro, o cara trabalhando, 59 anos. Mataram o rapaz sem fazer nada, não tem explicação. Tem que acabar com isso. Cada dia mais violência, cada dia mais guerra. Triste realidade", lamentou.

O crime

Demeval estava em um aniversário no bairro de São Caetano. Ele deixou a festa e foi trabalhar pelo aplicativo de transporte. Segundo relatos de um familiar, homens armados atiraram contra o veículo do motorista, que ainda conseguiu dirigir até o Detran-BA, onde bateu o carro.

A Polícia Civil divulgou que após o crime, os suspeitos pararam o veículo de um casal e exigiram que eles levassem a vítima para o hospital. Enquanto o homem encaminhava Demeval ao Roberto Santos, a mulher seguiu em poder dos homens armados até ser liberada. O motorista já chegou na unidade de saúde sem vida.

Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).