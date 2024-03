Aniversário de Salvador: Xanddy puxa trio em Paripe neste sábado | A TARDE

Em evento de divulgação das ações da Prefeitura de Salvador para o aniversário de 475 anos da cidade, na manhã desta quinta-feira, 14, no Teatro Gregório de Matos, foi anunciado que o cantor Xanddy Harmonia se apresentará em um trio elétrico no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, neste sábado, 16.

Se apresentarão no mesmo dia, mas no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, a cantora Sylvia Patrícia, a Ópera Buffa, Alexandre Leão, Pedro Pondé e Tiri, além de convidados.

No final de semana seguinte, na sexta-feira, 22, Márcia Castro e convidados fazem a gravação do audiovisual da Roda de Samba Reggae, a partir das 16h30, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.

No sábado, 23, Lincoln Senna, DJ Xirita e Vanessa Borges fazem shows a partir das 18h, no Park Salvador, na Boca do Rio. No mesmo dia, na Praça do Campo Grande, as orquestras de Câmara de Salvador, Zeca Freitas e Paulo Primo se apresentam.

No domingo, 24, acontecerá um show com a banda Jammil, na Ponta do Humaitá, no Monte Serrat, no já tradicional projeto 'Vamos ver o pôr do sol', a partir das 17h30. Mais cedo, o Pranchão com a banda Mudei de Nome vai dar uma volta no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio.

As programações seguem com shows de Magary Lord e Psirico no dia 5 de abril, uma sexta-feira, no bairro de Cajazeiras. As apresentações começam às 18h.

No domingo, dia 7 de abril, a Banda Mel fará um show especial a partir das 12h, no Parque da Cidade.