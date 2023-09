Anjinhos da Praia estreiam no desfile de 7 de setembro

Os Anjinhos da Praia, projeto do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para crianças de 7 a 12 anos, deram um show na estreia do desfile de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, nesta quinta-feira. Ao todo, 90 crianças e adolescentes marcharam entoando o grito de guerra pela Avenida Sete de Setembro.

Viaturas de combate a incêndio, unidades de resgate e a vovó, veículo mais antigo do CBMBA, fizeram a alegria de crianças e adultos. De acordo com o coronel BM Adson Marchesini, comandante-geral da corporação, é um momento de orgulho ver os militares desfilando, pois a data é muito significativa para o país.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mesmo com o desfile, os quartéis da capital baiana e interior permaneceram de plantão para atender as ocorrências que poderiam acontecer fora do circuito do desfile.