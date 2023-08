Aos 81 anos, Clarindo Silva é internado em hospital de Salvador

O jornalista baiano Clarindo Silva, de 81 anos, está internado em um hospital de Salvador. Clarindo, que também é escritor e representante cultural do Centro Histórico, deu entrada na unidade de saúde após ser diagnosticado com uma úlcera arterial. As informações foram divulgadas pela filha de Clarindo, Lea Oliva.

Lea informou que o Clarindo realizou uma verdadeira peregrinação por hospitais da capital baiana, depois do aparecimento de um "tumor" na perna. Após não apresentar melhora no quadro clínico, ele seguiu para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Bahia.

A filha do escritor disse que Clarindo tem feito uso de oxigênio. Apesar disso, ele responde bem ao tratamento. Ele já caminhou pelo hospital e o quadro é considerado estabilizado, mas ainda não há previsão de alta. Clarindo é proprietário do Bar e Restaurante Cantina da Lua, um dos mais tradicionais do Centro Histórico de Salvador.