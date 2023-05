Aparelho de ressonância magnética mais moderno da BA chega ao Aliança

Um novo equipamento de ressonância magnética chegou pela primeira vez na Bahia. O modelo Signa Pioneer, de 3.0 Tesla, foi adquirido pelo Hospital Aliança Rede D’Or, que se tornou a primeira e única instituição de saúde do estado a contar com este aparelho, que tem a mais avançada tecnologia da General Electric no Brasil para uso clínico.



A nova aquisição integra o amplo serviço de radiologia do hospital. Com muitos diferenciais, entre eles um campo magnético com o dobro da intensidade na comparação com modelos convencionais, o aparelho permite maior agilidade, conforto e a identificação de mais detalhes anatômicos, além do diagnóstico mais precoce de alguns tipos de câncer.

O radiologista e diretor médico do Hospital Aliança, Doutor Helio Braga, disse que o aparelho tem capacidade de rastrear lesões muito sutis, conferindo mais precisão aos resultados. “O aparelho conta com o AIR Recon DL, um algoritmo de reconstrução pioneiro baseado em deep learning, capaz de aumentar a nitidez da imagem, contribuindo para diagnósticos mais precisos, além de permitir tempos de exames mais curtos”, detalha.

A alta tecnologia do equipamento de ressonância magnética Signa Pioneer, de 3.0 Tesla, viabiliza, também, que haja a redução dos níveis de decibéis, proporcionando maior conforto. O isolamento acústico do equipamento sai dos habituais 91 decibéis (dB), unidade usada para medir a intensidade do som, em 30 vezes, nível tão alto quanto o barulho de uma moto, para 3 dB de ruído ambiente na sala do exame, em algumas sequências.

Ainda com relação ao conforto, o espaço onde os pacientes ficam posicionados para a realização do exame tem 70 centímetros de diâmetro e a mesa é mais ampla e mais baixa, facilitando o acesso dos pacientes.

“É o mais aberto da categoria, um alívio para os pacientes mais claustrofóbicos. Também pensando em promover maior sensação de relaxamento, na sala do exame, o paciente pode escolher uma playlist musical de sua preferência”, acrescenta Dr. Braga. A recepção para os exames de imagem foi, inclusive, totalmente renovada e já possui os mais altos padrões de qualidade e conforto.

Com o novo equipamento de RM, será possível realizar exames do corpo inteiro para pesquisa de metástases, mieloma e doenças reumatológicas, por exemplo. Ele oferece excelentes resultados na ressonância multiparamétrica da próstata, permitindo melhores análises para a detecção precoce de tumor no órgão.

É muito eficaz para estudos de diagnóstico de neoplasias, estadiamento de tumor no reto, além da análise dos tumores de fígado, inclusive com a inovadora técnica de elastografia hepática para avaliação de fibrose, e de neurografia por ressonância.