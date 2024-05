Apesar de forte chuva, Codesal registra 43 ocorrências nesta terça | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 43 incidentes, até às 15h desta terça-feira, 21, causados pelas fortes chuvas que atingem Salvador. Até o momento, a região mais afetada é o Subúrbio/Ilhas com 8 ocorrências, seguido por Cabula/T. Neves, com 7 casos e Cajazeiras com 6 atendimentos.

De acordo com o boletim da Codesal, os principais incidentes registrados foram ameaças de desabamento, com 14 atendimentos, seguidos por ameaças de deslizamentos de terra e ameaças de deslizamento, com 12 e 8 ocorrências, respectivamente.

Até as 15h, os maiores acumulados de chuva em um período de 6h foram registrados nos bairros de Saboeiro (47,6 mm), Cabula - 19 BC (46,4 mm), Mata Escura e Pituaçu (44,6 mm).



A previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, até a manhã de quarta-feira, 22. A Codesal aponta uma semana de tempo chuvoso e temperaturas mais baixas em Salvador.



