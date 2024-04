Após cabeça, corpo decapitado é encontrado em decomposição em Periperi | A TARDE

A violência segue alta no bairro de Mirantes de Periperi. Após uma cabeça ser encontrada dentro de uma lata de tinta, na segunda-feira, um corpo decapitado foi achado caído em via pública e com sinais de tortura nesta terça, 16.

Por meio de nota encaminhada ao Portal A TARDE, equipes da Polícia Militar (PM-BA) informaram que o corpo foi localizado na Rua Daniel Além, no bairro de Valéria.

Após chegarem, os agentes constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

Não houve mais informações sobre a identidade do corpo. Além disso, também não existe a confirmação de que o corpo e a cabeça pertenceriam a mesma pessoa. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.