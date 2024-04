Cabeça humana é encontrada dentro de lata em Mirantes de Periperi | A TARDE

Uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma lata, nesta segunda-feira, 15, no bairro de Mirantes de Periperi, no subúrbio de Salvador. A parte do corpo foi deixada na Rua do Curió.

A Polícia Militar constatou o fato após agentes da 18ª Companhia Independente (CIPM/Periperi) serem acionados. Não há mais detalhes sobre o ocorrido.

A cabeça foi levada para realizar perícia no Departamento de Polícia Técnica. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer autoria e motivação do crime.