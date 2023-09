Após confronto, bandidos fazem reféns em bairro de Salvador

Uma família é mantida refém, na manhã desta segunda-feira, 4, no Alto das Bombas, no bairro da Federação, em Salvador. O homem que rendeu a família entrou no imóvel após o confronto contra policiais militares e transmitiu a ação nas redes sociais.

As primeiras informações dão conta que no imóvel estão uma criança de 11 anos e três adultos. Durante a negociação com um policial da Patamo, o homem liberou uma adolescente de 15 anos.

Para liberar a família, o homem exige a presença do Bope (Batalhão de Operações Especiais), um advogado e equipe de reportagem.

Em Atualização