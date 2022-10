Após denúncia de A TARDE, placa "Trancredo Neves" é trocada

A TARDE segue contribuindo para o trânsito de Salvador. Após a denúncia exclusiva apontando erro da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) na placa contendo o nome Avenida “Trancredo” Neves, com um “r” a mais mesmo, uma equipe do órgão fez a substituição do equipamento para a grafia correta.

A placa fica localizada em frente a um ponto de ônibus na região do Iguatemi, indicando a direção de bairros da capita baiana.

A reportagem havia entrado em contato com a Transalvador, responsável pelas placas, que informou que enviaria uma equipe ao local para fazer a substituição da placa.