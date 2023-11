Após morte de Amendoim, Rafa Moreira desabafa: "Críticas podem matar" | A TARDE

A influencer digital, Rafaela Moreira, surgiu abalada nas redes sociais ao ficar sabendo da morte de Rodrigo Amendoim, na noite de sábado, 28, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A blogueira baiana fez um forte desabafo a respeito do tribunal da internet e do ódio travestido de críticas que pode matar.

Moreira, que rompeu a amizade com Rodrigo Amendoim em decorrência de problemas, disse que os influenciadores não têm a vida perfeita e frisou que eles também são humanos. "Do nada acontece uma tragédia dessas e a gente fica arrasado, véi. E ainda vêm pessoas que não sabem de porra nenhuma julgar os outros. Vocês não sabem de nada, vocês só sabem o que a gente quer que vocês saibam, nem tudo é perfeito. A vida da gente não é perfeita, somos humanos iguais a vocês (sic)", disse Moreira.



Em seguida, ela comentou sobre o ódio na web que pode matar. "Por um lado, eu entendo vocês darem opiniões, a gente está aqui o tempo todo pedindo opinião positiva, mas é claro que vamos escutar as negativas, mas tem coisas que machucam. Aceitem que tem coisas que tiram a vida, e isso é tão doentio da parte de quem ataca, de quem não sabe de nada e fala (sic)", completou Rafa Moreira.



Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda



Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.