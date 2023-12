Após parcelar carro em 30 vezes, homem tem veículo atingido por árvore | A TARDE

Um homem identificado como Jean Pedro, que comprou um carro parcelado em 30 vezes há um mês, teve o veículo atingido por uma árvore na manhã desta segunda-feira, 4, na Rua Plínio Moscoso, no bairro Jardim Apipema, em Salvador. Após o impacto, o carro ficou destruído.

Jean disse que soube da queda da árvore através de um primo, que viu a notícia na televisão. Ele foi informado quando estava no trabalho e foi até o local.

O homem ficou abalado com a situação e disse que esse é o seu primeiro carro. O veículo também é usado para trabalho. A vítima ainda afirmou que não costumava estacionar no local e deixava o veículo no estacionamento de um supermercado, mas não encontrou vaga na segunda-feira.

A queda afetou os fios da rede elétrica, o que resultou na falta de energia em parte da rua. Em nota, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) informou que uma equipe se deslocou para fazer a remoção da árvore.

A Neoenergia Coelba disse que enviou funcionários para iniciarem o processo de recomposição da fiação e normalização da situação dos clientes afetados.