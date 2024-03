Após problema na rampa, Ferry retorna com veículos e sem passageiros | A TARDE

Usuários do sistema Ferry Boat tiveram que desembarcar sem seus veículos após a rampa do Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, apresentar problemas. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 28, por volta das 18h.



Um vídeo enviado ao Portal A TARDE mostra o momento em que a embarcação Anna Nery atraca para realizar o desembarque, mas, após não conseguir, se afasta do terminal [veja vídeo].

Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) disse que uma das rampas do Terminal Bom Despacho, que atende exclusivamente à atracação dos ferries Anna Nery e Ivete Sangalo, apresentou problema elétrico e não está operando. Por essa razão, o Ferry Anna Nery está aguardando resolução da situação para atracar.

Além disso, a concessionária comunicou que as equipes de manutenção da ITS estão atuando para resolver o problema. Os pedestres foram desembarcados em segurança e a embarcação voltou para Salvador com os veículos

Veja o vídeo:





Reprodução