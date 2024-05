Após reunião, rodoviários devem atrasar saída das garagens nesta sexta | A TARDE

A reunião entre os representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps) nesta quinta-feira, 09, terminou sem avanço. Após o encontro na sede da Integra, os trabalhadores irão se reunir, às 17h, para decidir se irão atrasar a saída das garagens de ônibus nesta sexta-feira, 10.



De acordo com os rodoviários, a proposta apresentada pelos empresários não agrada a categoria. "Eles ofereceram 1.13% de reajuste salarial. Proposta indecente diante da realidade", disse Fábio Primo, presidente em exercício do sindicato para a reportagem de A Tarde. "Teremos essa reunião de logo mais com direção do sindicato para definir se iremos atrasar a saída amanhã das garagens, inclusive do BRT. A categoria quem tem que decidir se aceita ou não a proposta".



O representante do sindicato patronal, Jorge Castro, acredita que na próxima reunião, agendada para o dia 14 de maio, possa haver avanço na negociação. "Hoje, pelo menos, já temos uma clareza melhor do que está acontecendo. Nós fizemos uma proposta financeira, de 1.13% de reajuste, claro que eles não aceitaram, mas de qualquer jeito já é um saída para um percentual salarial que a gente tá na discussão. Nós continuamos com os nosso itens e eles com os deles, deixando claro que duas duas das posições deles estão muito firmes em relação a compensação, em relação ao que eles chamam de integração, e também a jornada parcial", disse Castro.



Ao todo, o Sindicato dos Rodoviários tem apontado 44 reivindicações que estão em pauta durante a campanha salarial de 2024. Além da questão do reajuste salarial, entre outros benefícios como integração de transporte ônibus/metrô e vale-refeição, a categoria também denúncia um suposto assédio praticado por parte da diretoria da OTtrans.



