Após semana chuvosa, céu claro deve voltar a Salvador no sábado

O soteropolitano que saiu de casa na manhã desta segunda-feira, 5, já percebeu que a semana será de chuvas na cidade. No entanto, a previsão da Instituto Metereológico (Inmet), aponta que a situação deve melhorar em breve, e o céu claro, sem chuvas, retornará à capital baiana no sábado, 10.

Em informe, a Defesa Civil de Salvador apontou que, durante a semana, um sistema de baixa pressão (Cavado) atuará sobre o oceano Atântico, intensificando os ventos úmidos e causando chuvas. As temperaturas deverão variar entre 22 °C e 30°C.

Com isso, entre segunda-feira, 5, e quinta-feira, 8, a previsão é de céu nublado, com chuvas fracas a moderadas (sem descartar possibilidade de chuvas fortes), a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Nesses dias, a chances de chover fica em 90%.

Naa sexta-feira, 9, em uma leve melhora, a previsão é deu céu parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra. A chance de chover fica em 60%.

Entre sábado, 10, e domingo, 11, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As chances de chover variam entre 30% e 40%.

Vale ressaltar que podem ocorrer alterações na previsão semanal.