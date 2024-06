Após ser flagrado roubando duas vezes em menos de 30h, homem é solto

Suspeito aparece roubando em duas ocasiões no intervalo de cerca de 30h - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem que estava em liberdade condicional por roubo e falsa identidade e foi preso após ser flagrado comentendo dois assaltos em um intervalo de menos de 30h em Salvador, foi solto novamente pela Justiça baiana. A decisão que colocou o suspeito, identificado como Hebert, de volta às ruas foi proferida após audiência de custódia na manhã de terça-feira, 11.

Hebert havia sido preso no último domingo, 8, quando roubou um celular modelo Iphone 14 Pro Max, relógio, anel e R$ 52, na Praia do Flamengo, simulando estar armado.

Antes disso, ele teria cometido outro roubo na tarde do dia anterior, em um restaurante japonês no bairro da Pituba. Na ocasião, ele ainda trancou duas funcionárias no banheiro e roubou celulares.

Mesmo com o histórico, Hebert teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, com medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Assista roubo na Praia do Flamengo: