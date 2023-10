Após troca de tiros, policiamento é reforçado na Federação | A TARDE

Após uma troca de tiros com criminoso, na tarde de domingo, 15, o policiamento na localidade conhecida como Vale da Muriçoca, no bairro da Federação, em Salvador precisou ser reforçado.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando equipes da 41ª Companhia Independente da PM realizavam patrulhamento no local avistaram um grupo armado.



Ainda de acordo com PM, ao notarem a presença policial, os homens atiraram contra as guarnições que revidaram. Os homens conseguiram fugir abandonando uma sacola com 33 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia Territorial (DT).