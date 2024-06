Aposta de Salvador leva R$ 1,2 milhão na Lotofácil | A TARDE

Uma aposta feita em Salvador faturou R$ 1,2 milhão na Lotofácil ao acertar as 15 dezenas do concurso 3123 sorteado na noite desta sexta-feira, 7. O prêmio estava acumulado em R$ 3.803.555,35 e será divido também com apostadores de Campinas, em São Paulo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A aposta de Belo Horizonte foi um jogo de 17 dezenas, pertencente a um bolão com 15 cotistas. As duas demais apostas foram jogos simples, de 15 dezenas, a custo de R$ 3.Cada aposta vale o prêmio de R$ 1.267.851,80, valor com o imposto de renda já deduzido.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 05 – 08 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

