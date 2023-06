Apresentador de rádio protesta no Irdeb contra mudanças em programas

O ativista e apresentador do programa Evolução Hip Hop, da Rádio Educadora FM, DJ Branco, fez um protesto nesta quinta-feira, 15, em frente ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), no bairro da Federação, em Salvador. Ele colocou um lençol na frente do local e deitou como forma de ocupação contra mudanças em programas que eram transmitidos ao vivo pela instituição, que atualmente são gravados.

Por causa da situação, a Polícia Militar chegou ao local e deu voz de prisão ao apresentador. No entanto, ao A TARDE, ele afirmou que os policiais pediram para desobstruir a entrada da Irdeb e foram embora.

De acordo com o apresentador, programas como Tambores da Liberdade, Rádio África, Radioca e no Balanço do Reggae não têm mais transmissão ao vivo.

"Nossa reivindicação principal é que esses programas voltem a ser ao vivo. A gente vai continuar reivindicando e cobrando esse direito. Programa ao vivo não onera a instituição em nada, até porque nós pagamos nós somos quem mantém a instituição, qualquer cidadão da Bahia que paga imposto", completa.

O Portal A TARDE tentou contato com a Rádio Educadora e aguarda retorno.