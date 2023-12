Aquarius: criação de novo bairro em Salvador é aprovada; conheça | A TARDE

Foi aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS), nesta quarta-feira, 20, a criação do bairro Aquarius, localizado próximo a avenida Tancredo Neves, em Salvador. A proposta será encaminhada ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) que vai decidir pela sanção.

O projeto de lei foi proposto pelo vereador Orlando Palhinha (UB). Ele argumentou que a composição do Aquarius aconteceu visando a qualidade de vida e a segurança de seus moradores. O projeto surgiu após uma demanda de moradores da região, que segundo ele, desejam se desvincular da Pituba para ter “um olhar diferenciado da prefeitura”.

O loteamento possui uma área total de 330 mil m² e abriga um dos maiores hospitais do Nordeste, o Hospital da Bahia. Também conta com quatro colégios (Anchietinha, Módulo, Gregor Mendel e Nossa infância), restaurantes como o Coco Bambu, fast foods (Mcdonald'S e Pizza Hut), um hotel (Mercure), academia de ginástica e um centro de negócios e serviços (Shopping Aquarius).

De acordo com o vereador, os moradores região já desenvolveram uma percepção de se organizarem como tal para interagir com os agentes públicos e a iniciativa privada, com o intuito de elaborar um plano de ação que melhore suas condições de vida e seu convívio social.