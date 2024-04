“Aqui encontrei meu propósito”, diz Jefferson Beltrão sobre Salvador | A TARDE

O jornalista Jefferson Beltrão, diretor e apresentador da rádio A TARDE FM, recebeu, na noite desta quarta-feira, 20, o título de Cidadão Soteropolitano, na Câmara Municipal de Salvador. Emocionado, ele falou da homenagem como um reforço do compromisso que ele tem com a cidade, de fazer o seu trabalho da melhor forma possível.

“Super contente, festejando aqui por dentro e muito agradecido, porque é uma honraria que me engrandece muito. Recebo com muita honra e reforça o meu compromisso com a cidade de Salvador, com o seu povo; o meu compromisso de continuar exercitando o meu ofício de comunicador da forma mais ética, responsável possível, que penso: é o caminho que nós comunicadores temos que seguir ,para contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, para que as pessoas cresçam junto conosco”, comentou Jefferson ao portal A TARDE.

Nascido em Boa Esperança, interior de Minas Gerais, Jefferson morava no Rio de Janeiro quando recebeu uma proposta da já extinta Rádio Manchete e se mudou para Salvador. Na capital baiana há 39 anos, o jornalista trabalhou em diversos veículos de comunicação, tanto no rádio, quanto na TV. Na visão dele, o período passado na cidade já o tinha tornado soteropolitano de coração, o que agora ele se torna de direito.

“Eu sou mineiro, mas morava no Rio, me formei jornalismo lá no Rio e fui contratado pela Manchete para trabalhar em Salvador. Recém-saído da faculdade, doido para sair de casa também, falei: quero. Não conhecia Salvador, quando coloquei o pé aqui pela primeira vez, me encantei. Consegui o apoio dos meus pais, vim para cá sozinho, não conhecia absolutamente ninguém. E aqui encontrei meu propósito, minha vida se formou praticamente aqui, construí minha família e acho que, daqui, não saio tão cedo”, garantiu.

Jefferson ainda comentou sobre os desafios atuais do jornalismo, não apenas na Bahia, mas em todo o mundo. De acordo com ele, a principal responsabilidade de quem atua na área, no momento, é o combate à desinformação, que chegou com força após o advento da internet e das redes sociais.

“O jornalismo nunca esteve tão exigido, nesses tempos, como agora. Exatamente porque, com o advento da tecnologia, um recurso que chegou pra ficar, as fake news vieram pra ficar. E nós, jornalistas, temos a missão de contribuir para desmistificar a desinformação, para prestar um serviço de qualidade, um serviço de credibilidade, para fortalecer esse nosso patrimônio, que é exatamente a credibilidade”, afirmou o diretor da A TARDE FM.

“É um desafio que se renova, é um desafio que aumenta e temos que estar preparados, temos que estar dispostos a enfrentar essa luta. Porque a desinformação veio para ficar e aí o nosso papel é procurar quebrar um pouco essa máscara que não nos acrescenta nada e oferecer aquilo que temos de melhor”, concluiu.

A homenagem destinada a Jefferson Beltrão foi proposta pelo vereador George Reis, mais conhecido como Gordinho da Favela (PP), que justificou o título de Cidadão Soteropolitano pelos serviços prestados a Salvador pelo jornalista, através de sua atuação na imprensa.

Confira as imagens:

| Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Nascido em Minas Gerais, Jefferson Beltrão mora em Salvador há 39 anos | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE