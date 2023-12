Arena Aquática Salvador abre inscrições com mais de 1.100 vagas | A TARDE

A Arena Aquática Salvador abriu mais de mil vagas para inscrições nas aulas de hidroginástica e natação. Os cadastros, que são a primeira fase do processo seletivo, podem ser feitos desta segunda-feira, 4, até a próxima quarta, 6, pela internet.

Após o período de inscrições, haverá um sorteio eletrônico, a ser realizado na próxima quinta-feira, 7, onde indicará os mais de 1.100 contemplados. Estes receberão um e-mail com a data em que devem comparecer e os documentos necessários para efetivar a matrícula.

As aulas acontecem de 6h às 18h, com duração média de 40 minutos, dois dias por semana, de segunda a sábado, com periodicidade de seis meses a um ano.

Para se inscrever, é necessário atender a alguns requisitos. Para hidroginástica, por exemplo, é necessário ter, no mínimo, 18 anos. Já para as aulas de natação, a partir dos seis anos, as crianças já podem participar. Todas as informações podem também ser conferidas no site.

Arena Aquática Salvador

Com 15 mil m² de área, a Arena Aquática Salvador abriga a piscina olímpica (50x25 metros) o equipamento utilizado no Estádio Aquático de Esportes Olímpicos, onde foram realizadas as disputas de medalhas da natação nos jogos olímpicos Rio 2016.

O investimento neste espaço foi da ordem de R$ 6,2 milhões, incluindo em sua estrutura física uma piscina semiolímpica, espaço para academia, vestiários para atletas, sala de técnicos, dentre outras.

A piscina Olímpica, além de abrigar grandes eventos dos esportes aquáticos, é voltada para treinamento de equipes e atletas de alto rendimento, possibilitando assim a revelação de novos talentos para natação baiana.