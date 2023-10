Arma e drogas são apreendidas pela PM em Águas Claras | A TARDE

Uma arma de fogo e drogas foram apreendidas na localidade conhecida como Loteamento Condor, no bairro de Águas Claras, por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático – Rondesp Central.

Policias Militares realizavam rondas no bairro, com vistas a prevenção de crimes, quando foram informados, por populares, que nas proximidades existiam vários homens armados comercializando entorpecentes. Diante da informação, as guarnições deslocaram ao local citado e durante a incursão os pms foram recebidos a tiros, na tentativa de cessar a injusta agressão, houve o revide.

Após o confronto, os militares iniciaram as buscas, na tentativa de localizar os homens, e encontraram um suspeito ao solo que imediatamente foi socorrido ao Hospital Professor Eládio Lasserre mas, não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram encontrados uma pistola calibre .380 com um carregador e dez munições, 86 pinos com cocaína, 80 porções de maconha e 30 pedras de crack.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.