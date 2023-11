Armas, munições e drogas são encontradas com líder de facção | A TARDE

Guarnições do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do 22° BPM (Cajazeiras) apreenderam armas, munições e drogas com integrantes de uma facção suspeita de envolvimento com formação de bondes, tráfico de drogas e homicídios.

O flagrante aconteceu na tarde desta quarta-feira (8), entre os bairros de Fazenda Grande III e IV. Os militares patrulhavam os bairros, quando localizaram o grupo armado. Dois suspeitos acabaram mortos, no confronto, um deles apontado como organizador de bondes.

Com a dupla foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregador, munições e pouco mais de 300 porções de maconha, cocaína e crack.