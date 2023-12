Arquitetos visitam Hub da Construção no Sinduscon Bahia | A TARDE

Em comemoração ao Dia do Arquiteto, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) recebeu um grupo de arquitetos para visitar o Hub da Construção, que está em fase de finalização no edifício-sede da entidade.

O projeto concorre a etapa nacional da Premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), após receber dois prêmios regionais. A proposta é admirada pela estratégia acústica baseada nos princípios da sustentabilidade.

O projeto arquitetônico - das arquitetas Flávia Porto e Giovanna Portella, e o projeto de desempenho acústico, lumínico e térmico da Audium integram o compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental. Em parceria com a empresa Trisoft, foi possível a utilização de materiais com PET 100% reciclados, que além de não usar água e aditivos químicos no processo produtivo, também contam com logística reversa.

De acordo com o CEO da Trisoft, Maurício Cohab, mais de 55 mil garrafas PET foram retiradas do meio ambiente e transformadas em produtos acústicos sustentáveis para o Hub da Construção. “Temos consciência dos desafios que a nossa sociedade enfrenta, por isso implementamos soluções circulares em nossa operação. Promovemos a reciclagem e posterior reutilização dos nossos produtos, proporcionando benefícios para a sociedade e para o meio ambiente”, detalha