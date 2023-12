Artistas e políticos marcam presença no sepultamento de Luiz Alberto | A TARDE

A despedida do ex-deputado federal e líder do movimento negro Luiz Alberto Silva Santos, na tarde desta quinta-feira, 14, foi marcada pela presença de políticos e artistas. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador.

Estavam presentes o cantor Tonho Matéria, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), e o deputado estadual Robinson Almeida (PT). Juntos, eles entoaram canções como “Sorriso negro”, durante homenagem a Luiz Alberto.

O político morreu na quarta-feira, 13, após sofrer um infarto em Lauro de Freitas. Luiz Alberto chegou a ser atendido no Hospital do Aeroporto, próximo da divisa entre Salvador e Lauro de Freitas, mas não resistiu. O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) decretou lutro de três dias.

Notoriedade

Nascido em Maragogipe, município do Recôncavo onde era pré-candidato a prefeito, Luiz Alberto é reconhecido, entre outros motivos, por ser um dos fundadores do Movimento Negro Unificado (MNU) e por ter atuado na defesa dos direitos da população negra na Câmara.

Durante o período em que foi deputado, entre 1997 e 2015, Luiz Alberto se licenciou da Câmara para chefiar a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade da Bahia entre 2007 e 2008.