Artistas pintam muro de escola com ilustrações de super-heróis negros

O bairro de Pernambués chamou a atenção nos últimos dias após o muro de uma escola ser pintado com ilustrações de super-heróis pintados por artistas grafiteiros de Salvador. A Escola Municipal de Pernambués, está localizada na Avenida São Paulo. Os heróis pretos foram desenhados especialmente para que as crianças da comunidade criem identidade com seus ídolos imaginários.

O vereador Luiz Carlos Suíca apoiou o projeto e parabenizou aos grafiteiros responsáveis pela obra de arte feita no muro. “Tenho que agradecer à comunidade do meu bairro de Pernambués. O muro estava muito feio, cravejado de balas, mas a comunidade se uniu e o resultado foi muito positivo. Como morador do bairro, também fiz a minha parte e estou muito feliz com a arte, com a parceria do meu amigo, grafiteiro e músico, Armeng. As crianças estão radiantes”, disse.

“A ideia central da grafitagem, realizada em conjunto por diferentes talentos do grafite de Salvador, é para que as pessoas, principalmente as crianças da região, se vejam representadas na pintura do muro, por meio dos super-heróis pretos. Nosso objetivo é elevar a autoestima da comunidade de Pernambués”, explicou ‘Mr. Armeng’, como é conhecido o artista.