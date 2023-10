Árvore cai no Canela e causa transtornos no trânsito | A TARDE

Uma árvore de grande porte caiu na Rua João das Botas, no bairro do Canela, em Salvador, provocando transtorno no trânsito na manhã deste domingo. Veículos e pedestres que seguiam sentido Campo Grande e ao Garcia tiveram a passagem impedida. Não há registro de feridos.

Equipes da Transalvador sinalizaram a área e orientaram os motoristas. A árvore teria caído por volta das 8h50. A queda atingiu a frente de um prédio, mas não acertou veículos nem pedestres.

Por consequência da queda, o trânsito do local foi desviado para a rua Padre Feijó. Equipes das secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Manutenção (Seman) também estiveram no bairro.

Não há informações sobre o que ocasionou a queda da árvore.