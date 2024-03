Árvores caem em avenidas de Salvador após temporal na madrugada; veja | A TARDE

O temporal acompanhado por vento forte derrubou pelo menos duas árvores em importantes avenidas de Salvador na madrugada desta quinta-feira, 14. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) as ocorrências foram registradas na Av. Anita Garibaldi, no bairro da Federação, e na Av. Centenário, na Barra.

Na Garibaldi a árvore caiu próximo a um ponto de ônibus. Os galhos fecham parte da pista no sentido Vasco da Gama, bem perto do monumento Clériston Andrade, o que provoca retenção no trânsito. Mesma situação se repete na Centenário, sentido Shopping Barra. O vento derrubou a árvore que terminou partindo um poste no meio. Técnicos da Coelba estão no local.

Queda de árvores na Av. Anita Garibaldi: