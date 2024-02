Assaltante é o primeiro foragido capturado pelo Reconhecimento Facial | A TARDE

Um homem procurado pelo crime de roubo foi o primeiro foragido da Justiça capturado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no Carnaval de Salvador 2024. Ele foi flagrado pelas câmeras inteligentes no Circuito Dodô, no bairro da Barra, na tarde desta sexta-feira, 9.



De acordo com a SSP-BA, o alerta aconteceu por volta das 16h e, com o auxílio da tecnologia dos rádios LTE, uma patrulha da PM foi rapidamente acionada e localizou o procurado. Após a conferência dos documentos pessoais, ele foi conduzido para uma Central de Flagrantes da Polícia Civil, montada em Ondina.

O mandado, expedido no dia 16 de abril de 2021, foi cumprido na unidade da PC. O indivíduo seguirá para a Polinter e, posteriormente, será encaminhado para audiência de custódia.