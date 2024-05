Assaltante é torturado e morto pelo 'tribunal do crime' em Salvador | A TARDE

Um homem foi morto no bairro de Boca da Mata de Valéria, em Salvador, na manhã de terça-feira, 21, com mais de 10 tiros. O corpo apresentava sinais de tortura. Segundo a TV Record, ele teria sido executado pelo 'tribunal do tráfico' e foi encontrado amarrado.

Ainda segundo as informações, a vítima seria autor de assaltos na região da Rua da Baixinha, o que teria deixado os traficantes incomodados com a situação. Ele chegou a ser preso pelos crimes, entretanto, logo solto e, com isso voltou a andar pela região, onde foi pego.

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da 18ª CIPM receberam a informação de que um corpo estava com sinais de tiros, o que de fato foi constatado pelos policiais. Eles acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remover a vítima e realizar perícia.

Publicações relacionadas