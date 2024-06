Assaltantes tentam fugir da polícia e sofrem acidente em Salvador | A TARDE

Homens que realizavam assaltos na região do Imbuí, na manhã desta terça-feira, 4, empreenderam fuga após tentativa de abordagem de viaturas da operação Apolo, da Polícia Militar. Segundo informações da polícia militar, as guarnições foram acionadas por populares durante ronda no bairro.

Ainda de acordo com as informações policiais, dois indivíduos estavam dentro do veículo, e conseguiram fugir após o veículo colidir com outro carro na rua Teófilo de Albuquerque, no bairro do Cabula VI.

O motorista do carro atingido revelou que não deu tempo de desviar do veículo que os suspeitos estavam. “Meu carro não tem seguro. Não tem dois meses que o carro estava na oficina. Agora fico aqui com o prejuízo. Acontecem as coisas e a gente tem que pagar o prejuízo”, disse em entrevista à TV Bahia.

